El Govern assumirà 174.500 euros més dels crèdits tous impagats
Set empreses no poden pagar els ajuts del programa per fer front a la crisi econòmica provocada per la pandèmia de la covid
El Govern d'Andorra ha d’assumir set nous crèdits tous per un valor total de 174.503,77 euros executats durant els anys 2025-2026 per l’impagament de les empreses que els havien rebut, segons ha publicat avui el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). Les finances públiques han de respondre pels crèdits que van avalar a les set empreses en el marc dels programes per la crisi econòmica provocada per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.
Redacció
Els negocis que no han abonat els diners són l'Associació del Menjador Escolar de l'Escola Francesa de Sant Julià de Lòria, que va rebre 21.032,80 euros, Sedepasa, SLU, que va rebre 84.613,41 euros, 2.R. Internacional, SLU (14.270,73 euros), Garatge Dab, SLU (7.848,05 euros), Perleria de Tahití, SLU (9.737,01 euros), Punt d'Inici, SL (17.712,44 euros) i Fatma Ouabri (Servei Luminet), que va rebre 23.289,33 euros.