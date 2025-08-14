FINANCES
L’executiu assumirà 85.639 euros més dels crèdits tous
L’Estat haurà d’assumir dos nous crèdits tous per un valor total de 85.639,51 euros, executats el juliol del 2025 a causa de l’impagament de les empreses que els havien rebut.
Segons recull el Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) publicat ahir, les finances públiques han de fer-se càrrec d’aquests imports perquè els préstecs estaven avalats pel Govern en el marc dels programes creats durant la crisi econòmica provocada per la situació d’emergència sanitària derivada del coronavirus SARS-CoV-2.
Les empreses que no han abonat els diners són Víctor Herrera Campoy, que va percebre 16.500,62 euros, i Carba SLU, amb un import de 69.138,89 euros. L’execució dels avals implica que el Govern paga ara el deute a les entitats financeres, mentre es manté el procediment per reclamar les quantitats als deutors.