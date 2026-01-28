Mobilitat
Fase groga des de Canillo, Pal i el Serrat
Els vehicles han de circular amb equipaments especials per anar cap a França
Les carreteres tornen a estar cobertes de neu en bona part de la xarxa viària per la nevada d'aquesta nit. L'estat de la calçada ha fet que Mobilitat activi la fase groga per circular per la General 2 a partir de Canillo, per la General 4 des de Pal i per la General 3 a partir del Serrat. Els conductors estan obligats a portar equipaments especials també per accedir a França per la frontera del Pas de la Casa i circular per l'RN-22, l'RN-20 i l'RN-320, segons informa el servei de trànsit d'Andorra.
L'accés a Arcalís es manté tancat en fase negra pel perill de caiguda d'allaus.
Notícia pendent d'actualització
NACIONAL
L’estació d’Ordino Arcalís, pendent del risc d’allaus per reobrir pistes
Redacció