Tribunals
El Constitucional desestima el recurs dels expropietaris d’Assegurances Generals
El tribunal dona suport a la via emprada per la Batllia per gestionar la liquidació dels actius
El Tribunal Constitucional ha desestimat el recurs d’empara presentat pels expropietaris d'Assegurances Generals, en relació amb el procés de fallida que s’arrossega des del 2019. La sentència, dictada el 19 de gener, suposa un aval al nomenament del saig Xavier Granyó com a coadministrador judicial juntament amb l’AFA i dona suport a la via emprada per la Batllia per gestionar la liquidació dels actius.
Els recurrents al·legaven vulneracions greus de drets fonamentals, com el dret a la defensa, la manca d’una decisió fonamentada o la infracció del principi de contradicció. També qüestionaven la legalitat del nomenament del saig i demanaven que s’anul·lessin totes les resolucions dictades des de novembre del 2019. El Constitucional, però, ha conclòs que l’aute impugnat –el del nomenament del saig– no és una resolució ferma ni definitiva, i per tant no pot ser objecte de recurs d’empara, tal com estableix la seva pròpia doctrina. A més, la sentència rebutja valorar la resta d’al·legacions perquè no s’ha esgotat la via judicial ordinària o perquè fan referència a resolucions no impugnades.
Aquest pronunciament arriba en un moment clau, amb diverses subhastes ajornades per prudència davant la “guerra judicial” impulsada pels fallits. El saig Xavier Granyó, en declaracions recents al Diari, ha defensat la feina feta fins ara i ha deixat clar que “el procediment continua”, malgrat els entrebancs. Segons Granyó, les dilacions impulsades pels antics responsables de l’asseguradora poden acabar perjudicant els creditors, ja que generen incertesa entre els compradors i podrien rebaixar el valor de les subhastes.
NACIONAL
Recursos de l’expropietat frenen la liquidació d’Assegurances Generals
Àlex Ripoll
La decisió del Constitucional reforça el posicionament de l’administració judicial i suposa un revés per als antics dirigents, que han anat esgotant totes les vies legals per intentar revertir el procés. Tot i això, el tribunal no tanca la porta a futures impugnacions, sempre que es facin contra resolucions definitives.