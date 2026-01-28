Mobilitat
El carril de la C-14 afectat per una esllavissada continua tancat
Des del servei català de trànsit asseguren que encara no hi ha una data de reobertura del pas alternatiu semaforitzat que es va habilitar ahir al matí, arran del despreniment a Hostalets de Tost
Ahir el matí, el trànsit va quedar aturat pel despreniment d'una roca de gran volum que va caure enmig de la C-14, al poble d'Hostalets de Tost, a la Ribera d'Urgellet, concretament, entre el punt quilomètric 171 i el 172, on actualment continuen havent-hi llargues cues en ambdós sentits de la via. L'incident va provocar que s'hagués d'habilitar un pas alternatiu semaforitzat en el carril de circulació en sentit Andorra i que, segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), seguirà en marxa fins que no es duguin a terme les comprovacions pertinents i la reparació dels desperfectes de la via. Des del Servei de Trànsit desconeixen també, la data concreta d'inici dels treballs de recuperació amb l'objectiu de recuperar la normalitat en la circulació. Així doncs, fins que no hi hagi una garantia absoluta, el pas alternatiu seguirà activat.
Per fortuna, l'esllavissada que es va produir passats dos quarts de nou del matí d'ahir, no va deixar danys humans ni materials, només afectacions a la carretera i les màquines del servei de manteniment de carreteres continuen treballant sobre el terreny per intentar 'reobrir' com més aviat millor.
Notícia pendent d'ampliació.