Una esllavissada a la C-14 a Hostalets de Tost talla un carril de la circulació

El trànsit es fa amb pas alternatiu

Esllavissada de roca a la C-14 als Hostalets de Tost.
Redacció
Andorra la Vella

Una esllavissada de terra i pedres complica el trànsit a la C-14, al poble d'Hostalets de Tost, a Ribera d'Urgellet, segons informa el servei de trànsit de Catalunya. La circulació està restringida entre els punts quilomètrics 171 i 172 i s'està donant pas alternatiu semaforitzat a la zona, tot i que inicialment ha quedat tallat el trànsit per la gran quantitat de pedres, vegetació i terra que han caigut. El carril que ha quedat més afectat és el de la circulació en sentit Andorra

Fonts del mateix servei, informen al Diari que les retencions en els dos sentits de la via provocades pel despreniment són, ara mateix, d'un quilòmetre en el pas alternatiu habilitat i la previsió és que es mantingui així fins a nou avís.

L'incident s'ha produït passats dos quarts de nou del matí i no s'han de lamentar ni danys humans ni materials, ja que no ha afectat a cap vehicle.  Els serveis de manteniment de la carretera estan treballant per retirar les pedres i minimitzar els efectes sobre la circulació. 

En un altre vídeo gravat per un lector, es veu com una màquina està perforant la roca per obrir pas a la carretera. 

Una màquina perforant la roca que ha caigut a la C-14.

L'ajuntament d'Organyà ha publicat un vídeo a les xarxes socials per demanar precaució als conductors i on es pot veure la magnitud de l'esllavissada. 

