Animals
Vacunades totes les explotacions ramaderes de boví d'Andorra contra la dermatosi nodular
S'han administrat un total de 1.838 dosis
Totes les explotacions ramaderes de boví d'Andorra han completat amb èxit la campanya de vacunació contra la dermatosi nodular contagiosa. Així ho ha informat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, aquest dimecres, destacant que s’han administrat un total de 1.838 dosis i s’ha assolit gairebé el 90% de caps de bestiar vacunats.
La iniciativa, coordinada pel servei de veterinaris del Govern i iniciada el novembre passat, ha comptat amb la col·laboració activa del sector ramader, que ha facilitat l’accés a totes les explotacions. El pla ha prioritzat la vacunació d’animals en edat reproductiva, de recria i d’engreix, mentre que els nounats rebran el vaccí quan compleixin els quatre mesos.
Amb aquest percentatge de cobertura, el ministre ha assegurat que s’ha assolit la immunitat de grup, fet que protegeix el ramat nacional davant possibles rebrots a territoris veïns. Tot i que Andorra no ha registrat cap cas de dermatosi nodular contagiosa, s’ha mantingut un seguiment rigorós i s’han aplicat mesures preventives per preservar la sanitat animal i garantir la continuïtat del sector ramader.