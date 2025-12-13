Medi ambient
El Govern incrementa un 60% el pressupost de salut animal per prevenir malalties emergents
El 70% de la cabana bovina ja està vacunada contra la dermatosi nodular contagiosa
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, ha detallat a l'Agència ANA que el 70% de la cabana bovina andorrana ja està vacunada, en el marc d’una campanya preventiva davant possibles brots de malalties. A més, el ministre ha detallat que el Govern ha augmentat en més d’un 60% el pressupost destinat a salut animal per al 2026, amb especial atenció a la compra de medicaments i a les mesures de desinfecció i control de malalties. Aquesta partida reforçarà la vigilància activa i els protocols preventius davant malalties com la dermatosi nodular contagiosa, tot mantenint el control sobre la fauna salvatge i la cabana de bovins.
La vacunació anticipada, que inclou principalment la raça autòctona bruna d’Andorra, s’ha realitzat segons els protocols establerts amb la Unió Europea des de l’any 2009, i permetrà assolir aviat la immunitat de grup. “El nostre sector boví és petit a escala internacional i amb una raça pròpia que cal protegir. Per això vam decidir vacunar abans d’hora, adquirint 3.500 dosis, i actualment aproximadament el 70% dels animals i de les explotacions ramaderes ja estan coberts”, ha explicat el ministre. Els animals més joves reben immunitat indirecta a través de la llet materna, i es preveu un reforç de vacunació de primavera per a la recria.
El ministre ha detallat, qüestionat pels brots de pesta porcina africana a Catalunya, les mesures de control de fauna salvatge i malalties emergents. Andorra manté una vigilància activa amb la participació dels 20 agents del cos de banders, que monitoren la mort d’animals al medi natural i realitzen analítiques per descartar malalties com la pesta porcina africana. “Si mai trobéssim animals morts sense causa aparent, els analitzem per detectar possibles malalties. Fins ara no hem detectat cap signe de contagi”, ha tranquil·litzat.
Com a part del control de la fauna salvatge, s’han implementat les anomenades batudes administratives, que es convoquen per controlar la població de porcs salvatges. Els caçadors hi participen amb gossos entrenats per accedir a zones boscoses i abruptes, i l’administració compensa possibles pèrdues dels animals utilitzats, tal com recull el nou reglament de caça. “Això ens permet controlar la fauna que pot ser reservori de malalties”, ha explicat el ministre, tot apuntat que "nosaltres fa més de mig any, fa vuit mesos" que les van posar en marxa molt abans que sorgeixin els casos a Catalunya.
Pel que fa a la pesta porcina africana, Andorra no té explotacions porcícoles i els porcs presents al país tenen densitats molt inferiors en comparació a les zones veïnes. Tot i això, es manté la vigilància intensiva amb 120 captures anuals per analitzar diverses malalties i garantir la seguretat sanitària de la fauna.
El ministre ha recordat que Andorra manté una vigilància constant sobre altres possibles malalties animals, inclosa la porcina africana. Aquesta vigilància, combinada amb una gestió directa del departament de veterinària, permet assegurar que la cabana bovina i la fauna salvatge es mantenen en condicions sanitàries òptimes.