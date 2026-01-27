CONSELL NACIONAL
SDP defensa aliances per garantir la sobirania
Escaldes-Engordany va acollir, el cap de setmana passat, el consell nacional de Progressistes-SDP, on es va parlar de diversos temes. El president de la formació, Josep Roig, va advertir que el 2026 marcarà l’entrada en un nou ordre mundial inestable, especialment desfavorable per als països petits, i va defensar que Andorra no es pot permetre quedar-se sola. Va subratllar que l’acord d’associació amb la UE és una decisió política clau i una eina per exercir la sobirania mitjançant aliances. Jaume Bartumeu va informar sobre l’estat del Pacte d’Estat i va recordar la forta dependència exterior del país en béns essencials. En l’àmbit sanitari, Alain Mateu va alertar de la saturació del sistema i va reclamar millores de gestió, reforç de l’atenció primària i més inversió tecnològica.
