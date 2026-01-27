Meteo
Neu a partir de 1.200 metres
Les precipitacions començaran sent febles al matí, però s'intensificaran a partir del migdia
El pas d’un front càlid associat a la pertorbació Chandra tornarà a portar pluges i neu a Andorra, a partir de les primeres hores del dia, segons informa el servei meteorològic. Amb vent moderat de sud-oest, les precipitacions començaran febles al matí, però s’intensificaran a partir del migdia.
La cota de neu se situarà al voltant dels 1.800 metres durant gran part del dia. No obstant això, amb l’arribada d’un front fred associat a la mateixa pertorbació, la cota baixarà ràpidament al vespre fins als 1.200 metres, abans que les precipitacions cessin durant la matinada.
Pel que fa a les temperatures, les mínimes previstes seran de 0 °C a Andorra la Vella, -2 °C a 1.500 metres i -3 °C al Pas de la Casa. Les màximes arribaran als 7 °C a la capital, 5 °C a 1.500 metres i -1 °C al Pas de la Casa.
