DEMOGRAFIA
El col·lectiu sud-americà dispara la població fins als 88.406 residents
El 38% dels nouvinguts del darrer any són colombians, argentins o peruans
La població resident al Principat ha arribat a un nou màxim històric amb 88.406 persones registrades a 31 d’agost del 2025, segons dades del departament d’Estadística. Aquesta xifra suposa un increment del 2,2% respecte al mateix període de l’any anterior, amb 1.878 nous residents. D’aquests, un 38% són argentins, colombians i peruans. El creixement s’ha concentrat principalment a les parròquies de Canillo (+6,5%), Ordino (+2,7%) i la Massana (+2,6%), reflectint una tendència creixent cap a zones amb més atractiu paisatgístic i residencial.
Un dels aspectes més destacats de l’evolució demogràfica d’enguany és l’augment del col·lectiu de persones d’origen sud-americà, que ha tingut un pes rellevant dins del grup catalogat com a altres nacionalitats, el qual ha crescut un 7,7% en un any. Dins d’aquest grup, sobresurt la comunitat colombiana amb un increment de 351 persones (+28,7%), seguida de la peruana (+204, +28,1%) i l’argentina (+148, +4,7%). En conjunt, aquestes tres nacionalitats representen el 63,8% del creixement total d’aquest grup i contribueixen de manera significativa a la diversitat cultural del país.
El 73% de la població es concentra a la franja entre els 15 i els 64 anys
Pel que fa a la resta de nacionalitats, la població de nacionalitat espanyola ha augmentat un 1,7% (+350 persones) i la francesa ho ha fet en un 5% (+192). En canvi, la població portuguesa ha disminuït un 1,5% (-127 residents). Els andorrans, que representen el 44,9% del total de residents, han crescut lleugerament, amb 361 nous inscrits, fet que suposa un increment del 0,9%. Aquestes variacions reflecteixen canvis subtils en l’equilibri demogràfic del país i la consolidació d’Andorra com a destinació d’acollida per a diversos perfils migratoris.
En termes d’edat, el 73,3% de la població es concentra a la franja entre els 15 i els 64 anys, mentre que els menors de 15 anys representen l’11,0% i les persones de més de 64 anys, el 15,7%. Això indica una població activa majoritària, però també reflecteix el repte de l’envelliment progressiu, amb una franja de població gran que ha crescut un 4,9% en l’últim any.
Censos parroquials
Pel que fa a la població registrada als censos parroquials, la xifra se situa en 94.296 persones, un 6,7% per sobre de l’estimació oficial. Aquesta diferència es manté estable en relació amb anys anteriors i s’atribueix a ajustaments administratius i depuracions dels censos per part dels comuns.