La policia instrueix els agents de duana d'Andorra
Es tracta d'una formació conjunta entre els dos cossos especials
Mai t'has preguntat quins són els entrenaments i exercicis que fan els agents del cos de duana? Doncs la policia d'Andorra ha resolt els dubtes penjant un vídeo a les xarxes socials mostrant alguns exercicis als quals se sotmeten els duaners, junt amb la col·laboració del cos de policia per estar preparats en cas que hagin de fer qualsevol intervenció. Tot, aprofitant que ahir va ser la diada dels duaners: "L'enhorabona Cos de Duana en la celebració del vostre dia i moltes gràcies pel reconeixement a la Policia per la col·laboració que mantenim en matèria formativa", resa la piulada que ha fet el cos de seguretat a través d'X. També ha assegurat que "és un paler treballar plegats i continuar bastint ponts entre cossos especials"
Ahir, a més, aprofitant que era el dia dels duaners d'Andorra, el cap de Govern, Xavier Espot, va atorgar una placa commemorativa als agents duaners que porten 20, 30 i 35 anys de servei durant l'acte de celebració
NACIONAL
