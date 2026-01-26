Cinema
El Museu Thyssen i el Festival Ull Nu llancen el concurs 'Fora del Marc' per a joves cineastes
Es tracta d'un certamen de curtmetratges adreçat a menors de 30 anys i les inscripcions estan obertes fins al 24 d'abril
El Museu Carmen Thyssen Andorra i el Festival Ull Nu han unit esforços per impulsar ‘Fora del marc’, un nou concurs de microcurtmetratges adreçat a joves menors de 30 anys. La iniciativa neix amb l’objectiu de connectar les arts plàstiques amb el llenguatge audiovisual contemporani, fomentant la creativitat, la reinterpretació i el talent emergent.
Els participants hauran de triar una de les obres seleccionades de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza —amb noms destacats com Juan Gris, Henri-Edmond Cross, Ramon Casas, Jean-Louis Forain, Fritz Freund, Ricard Canals o Narciso Méndez Bringa— i transformar-la en una peça audiovisual curta, original i amb una mirada personal. El format és lliure: cinema, videoart, animació o qualsevol altra proposta audiovisual.
Amb aquesta col·laboració, tant el Museu com el Festival Ull Nu busquen estimular la creació contemporània entre els joves i generar nous diàlegs entre disciplines artístiques. Com han expressat Charline Bony i Martí Pons, responsables del Museu, “el projecte vol generar noves mirades sobre la col·lecció i reforçar el diàleg entre disciplines dins el festival”. Els codirectors del Festival Ull Nu, Marc Camardons i Hector Mas, han afegit que “és una oportunitat única per posar en valor el microcurtmetratge i el talent de casa nostra”.
El termini d’inscripció estarà obert del 26 de gener al 24 d’abril de 2026, i les obres seleccionades es projectaran en el marc de la 13a edició del Festival Ull Nu, que se celebrarà a Andorra la Vella del 20 al 24 de maig de 2026.