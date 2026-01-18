ESCALDES-ENGORDANY
El comú aposta per reforçar l’oferta cultural amb la marxa del Thyssen
Closa apunta que l’Espai Caldes haurà d’agafar un paper central a la part alta de la parròquia amb un enfocament cap a l’art modern
La sortida del museu Thyssen d’Escaldes-Engordany obligarà el comú a replantejar l’oferta cultural de la part alta de la parròquia amb l’objectiu de mantenir l’atractiu de la zona. El conseller de Cultura, Valentí Closa, va assenyalar que caldrà revisar especialment el paper de l’Espai Caldes i “apostar molt clarament per l’art modern i contemporani” com a eix central de la nova proposta cultural. Closa ho va afirmar ahir durant la celebració de la tradicional Escudella de Sant Antoni.
Segons el conseller, la voluntat del comú és reforçar aquesta “mirada cultural” per consolidar la vitalitat de la zona alta. En aquest sentit, va posar com a exemple l’evolució de l’oficina de turisme, que “històricament estava situada en un lloc molt emblemàtic” i que, en el moment del seu trasllat, feia preveure una possible davallada de visitants. “Pensàvem que tindríem una caiguda, però l’anàlisi dels últims deu anys mostra que la gent ha continuat pujant”, va explicar. Això, segons Closa, demostra que “tot l’eix que va de l’obra de Balmaseda fins a l’Espai Caldes ha guanyat potència”.
Pel que fa al futur ús de l’espai que ocupava el museu Thyssen, Closa va explicar que, de moment, no hi ha cap decisió presa. “Ara mateix tot està sobre la taula de la cònsol”, però sense cap projecte ferm, va indicar.