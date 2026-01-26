Unió Europea
Progressistes-SDP defensa l’Acord d’Associació com una eina per reforçar la sobirania d’Andorra
El Consell Nacional analitza l’impacte geopolític i la necessitat d’aliances davant un escenari internacional més agressiu
Escaldes-Engordany va acollir aquest cap de setmana el Consell Nacional de Progressistes-SDP, una trobada marcada per l’anàlisi del context internacional, el futur de l’Acord d’Associació amb la Unió Europea i els principals reptes estructurals del país, especialment en matèria de governança i sistema sanitari.
El president de la formació, Josep Roig, va alertar que el 2026 representa l’entrada definitiva en un nou ordre mundial caracteritzat per la força i la inestabilitat, i va remarcar que aquest nou escenari fa que els països petits siguin especialment vulnerables. Davant d’aquesta realitat, va defensar que Andorra no pot permetre’s quedar-se sola, i que l’Acord d’Associació amb la Unió Europea no és un debat tècnic, sinó una decisió política de primer ordre. “La sobirania no és una proclama, és una pràctica, i només és real quan es construeix amb aliances”, va afirmar.
Jaume Bartumeu va informar sobre l’estat del Pacte d’Estat per a l’Acord d’Associació, i va destacar que molts estats membres de la UE ja s’han posicionat a favor d’un acord de caràcter mixt. Va insistir en la necessitat d’afrontar el debat sobre la sobirania amb realisme: “Andorra depèn gairebé íntegrament de l’exterior per abastir-se de béns essencials com l’energia, els medicaments o els aliments”, va recordar, defensant que l’acord amb la UE és una eina per enfortir la capacitat de decisió del país en àmbits clau.
Pel que fa al sistema sanitari, Alain Mateu va exposar l’evolució del Pacte nacional per a la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema, i va subratllar la necessitat de millorar la gestió, reforçar l’atenció primària i invertir en eines tecnològiques, com l’historial clínic compartit i l’aplicació de salut. Va alertar que, tot i oferir una bona atenció, el sistema pateix de saturació i retards, que afecten tant professionals com usuaris.
La trobada va concloure amb un missatge clar: “En un món que es reordena a partir de la força i de les aliances, Andorra no pot continuar instal·lada en l’ambigüitat.” Per a Progressistes-SDP, l’Acord d’Associació amb la Unió Europea no suposa una renúncia, sinó una aposta per la responsabilitat política i la capacitat de decidir el futur del país.