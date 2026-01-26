Successos
Mobilització dels bombers per una esllavissada de pedres a Andorra la Vella
L'avís ha arribat a les 11.30 hores per un despreniment de roques en un carreró prop del carrer mestre Xavier Plana
Els bombers s'han mobilitzat aquest matí prop del número 10 del carrer mestre Xavier Plana d'Andorra la Vella per una "petita" esllavissada de pedres. L'avís l'han rebut a les 11.30 hores i després de retirar les pedres, han alertat al comú, ja que el carreró on s'ha produït és un terreny de titularitat privada, segons informa el cos. També s'ha contactat amb un geòleg perquè analitzés la paret.
El comú ha tallat l'accés al carreró i ha explicat que tot i que es tracti d'un terreny privat, "avançarà les actuacions necessàries per garantir la seguretat de la ciutadania i assegurar la màxima celeritat en la intervenció". Una de les possibles solucions seria la instal·lació d'una barrera antiallaus, apunten des de bombers.
