Educació
Creand Fundació pagarà un 20% de la matrícula del Cicle de Perfeccionament Professional de l'UdA
El programa s’amplia entre febrer i juny amb cinc cursos presencials per a la comunitat universitària i professionals del país
La Universitat d’Andorra (UdA), amb la col·laboració de Creand Fundació, reprèn aquest febrer el seu Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), amb una nova oferta de cursos breus presencials adreçats a professionals i membres de la comunitat universitària. Creand Fundació col·labora amb la iniciativa amb el finançament d’un 20% del cost de matrícula, en la línia del seu compromís amb la formació i el progrés social al país.
L’objectiu d’aquest programa, en marxa des del 1996, és oferir formació continuada i actualitzada sobre temàtiques específiques per afavorir el desenvolupament professional i personal dels participants.
Aquesta nova edició inclou cinc propostes que es desenvoluparan entre els mesos de febrer i juny, amb la possibilitat d’ampliar l’oferta pròximament. El cicle s’obrirà el 10 de febrer amb la formació “Per una cultura ètica i sostenible: aplica solucions d’intel·ligència artificial amb Objectius de Desenvolupament Sostenible”, impartida per les professores Neus Lorenzo i Rosa de la Fuente. Aquesta activitat, de quatre hores de durada, se centra en l’àmbit educatiu.
En l’àmbit de la comunicació, s’han programat dues sessions. D’una banda, la periodista Gemma Rial dirigirà una nova edició del curs “L’art de parlar en públic: bases per a una comunicació fluida”, previst per als dies 25 i 26 de febrer. D’altra banda, els dies 4 i 5 de maig, Esther Garcia Navarro, especialista en intel·ligència emocional, impartirà el curs “Gestió de converses difícils per millorar les relacions”.
Pel que fa al sector de la salut, el 16 d’abril, els professors Adrià Archilla i Núria Boix oferiran el taller “Interpretació d’analítiques clíniques”, amb l’objectiu de facilitar la comprensió dels resultats de les proves mèdiques més habituals. El cicle es tancarà el 5 de juny amb la proposta “Entrena el sòl pelvià”, que dotarà els participants d’eines pràctiques per identificar, activar i cuidar aquesta zona del cos de manera funcional i respectuosa.
Tota la informació detallada dels cursos i les inscripcions està disponible al web de la Universitat d’Andorra.