Educació
L’UdA inicia el Cicle de Perfeccionament Professional amb cinc formacions obertes a tothom
Els seminaris es faran en format presencial i tindran una durada d’entre 4 i 8 hores
Aquest octubre, la Universitat d’Andorra (UdA) dona el tret de sortida a l’edició 2025-2026 del Cicle de Perfeccionament Professional (CPP), amb cinc propostes formatives breus adreçades a estudiants, docents i persones interessades en la matèria.
El programa, que compta amb el suport de Creand Fundació, inclou sessions sobre intel·ligència artificial aplicada a l’educació, la continuïtat de les empreses familiars, l’acompanyament del TDAH des de l’àmbit educatiu, la comunicació en públic i l’impacte emocional de les tecnologies emergents.
Els seminaris es faran en format presencial a l’UdA i tindran una durada d’entre 4 i 8 hores. Les inscripcions ja estan obertes a través del web de la universitat. Creand Fundació subvenciona un 20% de la matrícula per facilitar l’accés a la formació continuada.