‘Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei’ s’estrena a TV3 demà a la nit
El documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei s’emetrà a TV3 demà a les deu del vespre al programa Sense Ficció. La producció, completament andorrana, i que va comptar amb l’ajuda cinematogràfica del Govern del 2023, arriba a la televisió catalana després de circular per plataformes com Filmin i diversos festivals de cinema. Dirigit per Jorge Cebrián, el documental es completa amb el llibre homònim publicat el setembre passat, que recull més de deu anys d’investigació entre arxius d’Europa i testimonis familiars, amb prop de 6.000 documents consultats. La història de Skossyreff, conegut com l’home que es va autoproclamar rei d’Andorra l’estiu del 1934, combina intriga política, estafes, seducció i una campanya mediàtica que el va situar als titulars internacionals. Tenia carisma i ambició, però també una faceta fosca.
Redacció