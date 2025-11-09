CULTURA
Filmin estrena el primer documental andorrà sobre Boris, el rei efímer
El treball audiovisual consolida l’èxit internacional amb premis i projeccions
El pròxim 21 de novembre, el documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei es convertirà en la primera producció íntegrament andorrana que s’incorpora al catàleg de Filmin, la plataforma de cinema independent de referència a Espanya. Aquesta fita representa un pas decisiu en la projecció exterior de l’audiovisual del Principat i consolida l’aposta pel talent local.
Dirigit per Jorge Cebrián i produït per Qucut Producció i Comunicació, el film ha estat un èxit de públic des de la seva estrena. Va estar sis setmanes consecutives en cartellera al país, amb més de 1.500 espectadors, i també s’ha exhibit a sales d’arreu com Barcelona, Lleida, Palma, Mende o la Seu d’Urgell. A més, ha obert el Festival Memorimage de Reus i es projectarà pròximament a Madrid, Oviedo i París, amb noves dates en preparació.
A escala internacional, el documental ha estat premiat a festivals d’Índia i els Estats Units, i seleccionat en certàmens del Canadà, Estònia, Colòmbia i l’Argentina. Aquest recorregut reforça l’impacte cultural del projecte, que també es veu reflectit en el llibre homònim escrit per Cebrián. Publicat per Anem Editors, l’obra està a punt d’exhaurir la seva segona edició en menys de dos mesos, i ja s’ha posat en marxa la tercera. Amb una història fascinant protagonitzada per l’aventurer que es va proclamar rei d’Andorra el 1934, el projecte s’ha consolidat com un fenomen mediàtic i cultural sense precedents, amb una àmplia repercussió en mitjans internacionals. La trajectòria de Skossyreff, plena d’intrigues diplomàtiques i accions inversemblants, ha captivat el públic i la crítica.