Filmin estrena el primer documental andorrà sobre Boris, el rei efímer

El treball audiovisual consolida l’èxit internacional amb premis i projeccions

Preestrena del documental a Escaldes, fa un any.

Fernando Galindo

Redacció

El pròxim 21 de novembre, el documental Boris Skossyreff, l’estafador que va ser rei es convertirà en la primera producció íntegrament andorrana que s’incorpora al catàleg de Filmin, la plataforma de cinema independent de referència a Espanya. Aquesta fita representa un pas decisiu en la projecció exterior de l’audiovisual del Principat i consolida l’aposta pel talent local.

Dirigit per Jorge Cebrián i produït per Qucut Producció i Comunicació, el film ha estat un èxit de públic des de la seva estrena. Va estar sis setmanes consecutives en cartellera al país, amb més de 1.500 espectadors, i també s’ha exhibit a sales d’arreu com Barcelona, Lleida, Palma, Mende o la Seu d’Urgell. A més, ha obert el Festival Memorimage de Reus i es projectarà pròximament a Madrid, Oviedo i París, amb noves dates en preparació.

A escala internacional, el documental ha estat premiat a festivals d’Índia i els Estats Units, i seleccionat en certàmens del Canadà, Estònia, Colòmbia i l’Argentina. Aquest recorregut reforça l’impacte cultural del projecte, que també es veu reflectit en el llibre homònim escrit per Cebrián. Publicat per Anem Editors, l’obra està a punt d’exhaurir la seva segona edició en menys de dos mesos, i ja s’ha posat en marxa la tercera. Amb una història fascinant protagonitzada per l’aventurer que es va proclamar rei d’Andorra el 1934, el projecte s’ha consolidat com un fenomen mediàtic i cultural sense precedents, amb una àmplia repercussió en mitjans internacionals. La trajectòria de Skossyreff, plena d’intrigues diplomàtiques i accions inversemblants, ha captivat el públic i la crítica.

ALBERT FONT PRESENTA 'TITANS', LA SEVA NOVA NOVEL·LA

L’escriptor andorrà Albert Font presenta la seva nova novel·la, Titans (Editorial Chronos), una obra a mig terme entre ciència-ficció i fantasia que narra la història d’una noia que conviu amb la pèrdua de la seva germana, qui va caure del tità gegant en el qual habiten. Font serà un dels convidats, juntament amb l’escriptora Laura Tomàs (Metamorfosis [Editorial Medusa]) o l’editor de Medusa David Gàlvez, que participarà en el Festival 42 de Gèneres Fantàstics de Barcelona. El món de Titans és una metàfora de la lluita interna entre el dol i la voluntat de seguir endavant. L’autor explica que el llibre “tracta de dues germanes, i és la història d’una germana gran que es passa la vida buscant la seva germana petita, que cau a l’aigua i tothom creu que és morta”, explica l’autor a l’ANA.
