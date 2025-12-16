Demografia
Andorra frega els 89.000 habitants
La xifra de colombians i peruans augmenta gairebé un 30% en l'últim any
La població resident al Principat d’Andorra ha arribat a 88.941 persones a data 30 de novembre del 2025, segons les darreres dades publicades pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa un augment de 2.010 residents, un 2,3% per sobre del total del mateix mes del 2024, consolidant la tendència de creixement demogràfic dels últims anys.
L’increment no ha estat uniforme arreu del país. Canillo ha estat la parròquia que ha experimentat un creixement més destacat, amb 400 nous residents, cosa que suposa un augment del 6,7%. També han crescut de manera significativa Escaldes-Engordany, amb 382 persones més (un 2,4% d’augment), la Massana, amb 355 nous residents (un 3%), i Encamp, que suma 297 habitants més (un 2,2%). Andorra la Vella ha incrementat la seva població en 290 persones, equivalent a un augment de l’1,2%, i Ordino ha registrat 163 nous residents, fet que representa un 2,9% més. Sant Julià de Lòria és la parròquia que ha crescut menys, amb un increment de 123 persones, també equivalent a l’1,2%.
Estadística detalla que per nacionalitats, el grup amb més creixement ha estat el de persones amb altres nacionalitats, que ha augmentat en 1.213 residents, que suposa un 8,4% més. En aquest grup destaca l'augment del 28,2% dels colombians, 362 més en un any fins arribar a 1.644 en total. La segona pujada més important és el 27,5% dels peruans, que sumen 974 residents amb 210 arribats en l'últim any. El tercer lloc és per als brasilers, amb un 8,1% d'increment que eleva el total a 664. La comunitat d'argentins creix un 5,4% fins als 3.278.
El nombre d'espanyols s'ha incrementat en 367 persones (+1,8%), amb 21.017 en total; els andorrans sumen 325 habitants més, un 0,8% de creixement per arribar a 39.771. L’augment de la població de nacionalitat francesa és del 5,8% que afegeix 224 nous residents i eleva el total a 4.088. En canvi, la població portuguesa ha disminuït en 119 persones, un 1,4% menys, que segueix la tendència a la baixa dels darrers mesos i deixa el global en 8.441. El col·lectiu altres nacionalitats s'enfila fins a 15.264 persones amb una pujada del 8,4% entre el novembre del 2024 i el del 2025.
NACIONAL
Quant a la distribució per edats, el gruix de la població, un 73,4%, es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys. Els menors de 15 anys representen el 10,8% del total, el que representa un descens de l'1,8% que porta a un nou envelliment dels residents d'Andorra amb només 9.365 per sota dels 15 anys. Els majors de 64 anys són un 15,8% del total amb una pujada del 4,9% fins a les 14.056 habitants.
L'informe indica que la població registrada als censos comunals ascendeix a 93.816 persones. Aquesta xifra suposa un augment de l’1,3% respecte al novembre del 2024, quan es registraven 92.651 persones.