REPORTATGE
Ofertes per arribar a fi de mes
Anar al supermercat s’ha convertit en un maldecap recurrent per a moltes famílies. L’encariment dels aliments bàsics, com llegums, verdures, peix, carn o oli, avança a un ritme superior al de l’IPC, i l’impacte es nota especialment entre les llars amb pressupostos més ajustats. Segons dades oficials, el grup Aliments i Begudes no Alcohòliques és un dels que més han contribuït a l’alça de l’IPC dels últims mesos, i això repercuteix directament en la capacitat adquisitiva de la població. El preu de molts productes s’ha incrementat de manera sostinguda, sense que els salaris ho hagin fet en la mateixa proporció.
La Maria Dolors Pagés, jubilada, lamenta la pèrdua de poder adquisitiu. “Fa 30 anys podies comprar el doble de coses, ara només l’essencial”, diu. Ha reduït el consum de marisc i musclos, especialment per Nadal, a causa de l’elevat preu. “Abans fèiem molt més àpat especial. Ara comprem justet per celebrar, i cada cop menys”.
La Pilar Sugamo compra cada setmana per a quatre persones. Reconeix que ha hagut de canviar els hàbits per arribar a fi de mes. “Intento comprar productes en oferta, així surt més a compte”, explica. La carn, els ous i altres productes essencials han estat els més afectats, i la vedella només entra al menú esporàdicament. També ha incorporat més llegums i ous com a alternativa a les proteïnes animals més costoses. “Ara planifico molt més la compra, perquè qualsevol despesa sobtada es nota. Fins i tot el que abans comprava sense pensar-hi ara ho deixo per a més endavant”.
També ho nota el Marc Giménez, esportista que segueix una alimentació estricta. Assegura que “tot va pujant i no te n’adones, fins que arriba un punt que dius, ostres, quina diferència”. En el seu cas, la llet, els ous i la carn són indispensables, i el sobrecost mensual és evident. “És un degoteig constant que et fa reajustar tot, fins i tot els suplements que abans comprava sense pensar-m’ho. Ara ho valoro tot molt més”. Els tres coincideixen a demanar mesures per regular els preus de la cistella bàsica, abans que la situació sigui insostenible.