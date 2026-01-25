ANÀLISI DE L'ECONOMIA
Moody’s assenyala fragilitats tot i la millora de perspectiva
L’agència alerta sobre la dependència sectorial, l’absència d’un banc central i l’impacte del progressiu envelliment poblacional
Malgrat el canvi de perspectiva de “estable” a “positiva”, l’últim informe de Moody’s sobre Andorra repeteix diverses debilitats estructurals que continuen condicionant el potencial econòmic i la capacitat de resistència. L’agència de qualificació manté la nota de crèdit en Baa1 per al deute a llarg termini, però adverteix sobre la mida reduïda de l’economia, la manca d’un prestador d’última instància i els riscos associats a la pressió demogràfica sobre el sistema de pensions i de salut.
El principal motiu de preocupació per als analistes és l’exposició d’Andorra a una economia poc diversificada, altament dependent dels sectors turístic i comercial. Aquests àmbits, segons Moody’s, poden veure’s afectats fàcilment per canvis externs com ara crisis sanitàries, canvis regulatoris a la Unió Europea o fluctuacions en la demanda de mercats veïns. Aquesta dependència limita la capacitat de resposta davant de xocs imprevistos, i redueix la resiliència del model econòmic.
A més, la manca d’un banc central propi amb funcions de prestador d’última instància representa un risc addicional, sobretot en situacions de tensió al sistema financer. Tot i que la solidesa del sector bancari ha millorat en els últims anys, Moody’s recorda que sense una autoritat monetària pròpia, la capacitat de resposta davant de crisis bancàries es veu limitada.
El tercer gran repte identificat per l’agència fa referència a la sostenibilitat a llarg termini de les finances públiques, en un context d’envelliment de la població. Les projeccions apunten a un augment progressiu de la despesa sanitària i en pensions que pot posar en tensió els comptes de l’Estat a partir de la pròxima dècada. Tot i que actualment el país manté superàvits i un endeutament controlat, el risc latent rau en la rigidesa del model fiscal per absorbir l’impacte d’aquestes pressions.
Moody’s justifica el canvi de perspectiva per l’estabilitat macroeconòmica aconseguida els darrers anys i pel potencial transformador de l’acord d’associació amb la UE. Segons l’agència, si el text s’aprova definitivament i entra en vigor el 2027 –molt improbable–, podria afavorir una major integració econòmica, augmentar les inversions estrangeres i obrir oportunitats per diversificar el teixit productiu.
L’informe destaca també el creixement sostingut del PIB, que ha superat el 3% de mitjana en els darrers tres anys, impulsat especialment pel turisme i el consum intern. En paral·lel, la ràtio de deute públic respecte al PIB s’ha reduït fins al 31% i s’espera que baixi fins al 28% l’any 2027. Els actius financers del Govern, que representen un 60% del PIB, ofereixen una certa xarxa de seguretat davant possibles tensions externes. Moody’s insisteix que la millora del ràting només arribarà si es confirmen canvis estructurals reals i si el país avança en la seva integració amb Europa. L’agència considera que l’escenari actual és favorable, però fràgil, i que caldrà mantenir una política fiscal prudent i reformes estructurals.