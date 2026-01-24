ECONOMIA
Moody’s millora la perspectiva de la qualificació creditícia
L’agència de ràting nord-americana l’eleva d’estable a positiva
L’agència Moody’s Ratings va anunciar ahir una millora en la perspectiva de la qualificació creditícia d’Andorra, que passa d’estable a positiva, i va confirmar el ràting de llarg termini en Baa1. Aquesta decisió, segons una nota del Govern, reflecteix la fortalesa de l’economia andorrana i el bon comportament de les finances públiques.
Moody’s destaca especialment la posició fiscal sòlida del país, amb un nivell de deute públic baix i sostenible. Tot i els dèficits ocasionats per la pandèmia, Andorra ha aconseguit mantenir superàvits fiscals sostinguts en els darrers anys, amb una mitjana pròxima al 3% del PIB. Aquesta evolució ha permès reduir significativament el deute públic, que a final del 2025 se situa prop del 31% del PIB, incloent-hi totes les administracions públiques.
L’agència també valora el bon comportament de l’economia i de les finances públiques durant el 2025, millor del que s’havia previst inicialment. A més, considera que el possible desplegament de l’acord d’associació amb la Unió Europea pot reforçar la diversificació econòmica, la resiliència davant de xocs externs i la solidesa institucional.
Entre els punts forts, Moody’s assenyala l’elevat nivell de renda per càpita, la qualitat del marc institucional i de governança i l’estabilitat política del país. Tot plegat compensa les limitacions derivades de la mida reduïda de l’economia i una diversificació encara incipient.