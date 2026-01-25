LLENGUA OFICIAL
Les empreses no veuen el català com un obstacle a l’hora de contractar
Diversos sectors afirmen que el requisit de dominar la llengua no impedeix que arribi talent estranger, que es mostren oberts a aprendre
La Llei del català estableix l’obligació d’acreditar un determinat nivell de coneixement de la llengua per poder treballar al país. Tot i això, aquesta exigència no està suposant un obstacle per a les empreses a l’hora de captar personal no catalanoparlant. Sectors clau com l’esquí, l’hoteleria o l’entreteniment asseguren que la normativa no els està generant dificultats significatives.
En el cas de les estacions d’esquí, el fet que el coneixement del català sigui un requisit per a la renovació dels permisos de treball no ha tingut un impacte rellevant en els processos de contractació ni de renovació de personal. Segons expliquen des de Grandvalira Resorts, en general “els treballadors entenen la situació i mostren predisposició a aprendre la llengua”. De fet, durant les dues temporades anteriors, el grup ha subvencionat cursos de nivell A1 al seu personal.
De cara a la temporada 2025-2026, i tenint en compte que a partir de l’abril del 2026 els requisits per renovar els permisos seran oficials –i ja no s’acceptaran diplomes de 70 hores de formació d’acadèmies privades–, l’empresa ha optat per subvencionar al 100% un mòdul inicial de 30 hores en format en línia, adreçat especialment al personal temporer que arriba al país per primera vegada.
Grandvalira subvenciona un mòdul inicial de 30 hores en línia
Aquesta mesura està pensada sobretot per donar a conèixer l’idioma als nous treballadors, més que no pas per facilitar la renovació de permisos. En aquest sentit, se’ls informa que, si volen continuar treballant a Andorra, serà imprescindible seguir formant-se en català, i se’ls deriva als Centres d’Autoaprenentatge de cada parròquia, apunten des de Grandvalira.
Unnic valora molt positivament el curs que han ofert als treballadors
L’acollida dels cursos és positiva, especialment entre el personal d’atenció al públic, ja que els ajuda a perdre la vergonya i a començar a utilitzar el català en el dia a dia. Actualment, prop de 300 persones estan donades d’alta a la plataforma virtual al nivell A1.1 dins les diferents societats que conformen les estacions d’esquí d’Andorra. Paral·lelament, també s’han impartit classes presencials a les instal·lacions, amb una trentena llarga d’assistents.
Pel que fa al sector de l’entreteniment, Unnic assenyala que en els departaments interns –com administració, finances, comercial, màrqueting o compres–, que requereixen perfils tècnics i estudis mitjans o universitaris, no s’hi detecten dificultats, ja que els professionals ja disposen de les certificacions lingüístiques necessàries. En canvi, és en els llocs d’atenció al públic on es concentren més dificultats per trobar personal amb coneixements de català. Davant d’aquesta realitat, l’empresa ha impulsat cursos interns de català amb el suport del Govern, amb una elevada participació del personal no catalanoparlant.
Els hotels consultats pel Diari apunten en una línia molt similar i asseguren que trobar personal no és avui més difícil que abans de l’aplicació de la nova normativa. Tot i que la majoria no ofereixen cursos específics, sí que faciliten als treballadors l’accés a l’aprenentatge de la llengua, com és el cas del Park Hotel. En general, els establiments coincideixen que “fins ara no hi ha hagut cap problema” a l’hora de captar personal fix.
UN MILER DE PERSONES ES PRESENTEN ALS EXÀMENS OFICIALS DE CATALÀ
El departament de Política Lingüística valora aquestes dades positivament, ja que mostren l’interès de la ciutadania per consolidar el seu coneixement del català i obtenir un títol oficial. “Des de l’entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial hem observat un increment d’inscripcions, respecte a altres anys, pels requisits que recull per poder obtenir la renovació del permís de residència. De fet, els nivells que més creixen respecte al 2024, són A1 amb un 88% més d’inscrits i A2 amb un creixement del 80%”, explica Joan Sans, director del departament de Política Lingüística. Durant aquests dos dies s’han examinat les persones dels nivells A1, B1, B2, C1, mentre que les persones que opten a obtenir el títol d’A2 faran l’examen el pròxim 6 de febrer.