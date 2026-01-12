LLEI DE LA LLENGUA PRÒPIA
Govern imposa dues sancions el 2025 per incomplir la Llei del Català
El Departament de Política Lingüística va registrar 100 queixes durant l'any
El Departament de Política Lingüística ha imposat enguany dues sancions de 1.201 euros per vulnerar la Llei de la llengua pròpia i oficial. Una de les multes correspon a un establiment hoteler que no disposava de formularis en català, mentre que l’altra s’ha imposat a un establiment de restauració per no garantir l’atenció al públic en aquesta llengua.
Segons les dades facilitades pel departament, al llarg del 2025 s’han registrat un total de 100 queixes per possibles incompliments de la normativa. D’aquestes, onze han acabat amb resolucions favorables després que les empreses denunciades corregissin les irregularitats detectades, i nou han estat arxivades per manca de formulari, de concreció o perquè els fets exposats no constituïen una infracció. La resta d’expedients continuen pendents de resolució.
Per tipologia d’infracció, la majoria de queixes es concentren en l’àmbit dels noms comercials, rètols i publicitat, que acumulen 54 expedients oberts. En segon lloc hi ha els establiments turístics i de restauració, amb 17 casos, seguits del personal que presta servei al públic, amb 14. També s’han registrat incidències relacionades amb la llengua de les institucions públiques (6), contractes i altres documents (5), transport públic (2), activitats públiques (1) i mitjans de comunicació i indústries culturals (1).