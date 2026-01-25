SOLIDARITAT
Els voluntaris troben el Xiri, el gos perdut a Escaldes fa una setmana
Xiri, el gos que es va perdre a Escaldes la setmana passada, va ser localitzat dijous, vuit dies després de la seva desaparició. L’animal, de quatre anys i de color marró clar, va desaparèixer dimecres de la setmana passada, i l’última ubicació coneguda havia estat la urbanització de Can Noguer. Després de la desaparició, l’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA) va fer una crida a la col·laboració ciutadana a través de les xarxes socials per intentar localitzar el gos. Paral·lelament, l’entitat va organitzar un grup de rescat que va arribar a comptar amb 45 voluntaris, que van participar en les tasques de recerca durant tota una setmana.
