SUCCESSOS
Mobilització de voluntaris per localitzar un gos perdut a Escaldes
L’Associació Rescatista i Protectora d’Animals (ARPA) ha fet una crida a les xarxes socials per demanar la col·laboració ciutadana per localitzar un gos perdut a Escaldes la setmana passada. El ca respon al nom de Xiri, té quatre anys, és de mida mitjana, marró clar, amb el musell més fosc i porta un arnès verd. Es va perdre dimecres passat i l’última localització coneguda va ser a la urbanització de Can Noguer fa dos dies. L’associació ha creat un grup de rescat que ja compta amb 45 voluntaris i demana que si algú localitza l’animal contacti amb el telèfon +376 321 685.