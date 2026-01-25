REPORTATGE
Els bons propòsits
Amb el canvi de calendari, el gener es converteix en punt de partida per a nous reptes. Entre els més comuns, destaquen millorar la salut, formar-se en idiomes o intentar equilibrar millor la vida laboral i familiar. L’interès per l’aprenentatge creix especialment a l’escola ESNA Formació, on han notat un augment destacat de consultes per correu electrònic. Sandra Van, responsable del centre, explica que la majoria d’alumnes nous són adults que volen reforçar les seves competències lingüístiques o començar des de zero. “Els idiomes més sol·licitats són el català i el francès”, assenyala.
També els gimnasos experimenten un repunt. Al Next Fitness Club, el tècnic Nacho Arrarte confirma l’increment de persones que demanen informació i mostren interès per reprendre una rutina d’exercici. “El perfil més habitual té entre 20 i 40 anys”. Assegura que gener és, de llarg, el mes amb més inscripcions noves, tot i que sovint el repte és mantenir la constància més enllà de les primeres setmanes.
La dieta és un altre dels àmbits amb més propòsits. Però la dietista Berta Giménez alerta sobre els riscos de les dietes miraculoses i insisteix que els canvis han d’anar acompanyats d’assessorament mèdic. “El secret no són les dietes, sinó un estil de vida saludable i equilibrat”, subratlla.
Altres reptes són més personals. Laura Gallego, mare treballadora, admet que vol passar més temps amb els seus fills. “He de deixar el meu fill amb els meus pares per poder treballar”, lamenta. Reconeix que l’organització familiar és un desafiament constant.