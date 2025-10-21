Adolescents
Neix el Gim Jove, un gimnàs per a adolescents de dotze a quinze anys a Andorra la Vella
Es materialitza una proposta que van presentar diversos adolescents de la parròquia fa dos anys
Fa un parell d'anys els participants en el consell dels joves van posar sobre la taula la necessitat de poder disposar de gimnasos als quals assistir si tenien menys de setze anys. El comú d'Andorra la Vella es va posar mans a l'obra per poder materialitzar la proposta i així neix el Gim Jove, aprofitant les instal·lacions de l'estadi comunal. Així, a partir d'ara els adolescents d’entre dotze i quinze anys podran gaudir d'un espai supervisat per iniciar-se en l’activitat física i la musculació de manera segura, educativa i saludable, tal com ha posat en relleu la consellera de Joventut, Maria Nazzaro.
"És el primer gimnàs jove que existeix a la parròquia" ha manifestat Nazzaro que ha concretat que caldrà fer la inscripció al Rusc on caldrà aportar certificats mèdics i l'autorització dels progenitors per, d'aquesta manera, poder tenir "una miqueta de control". I és que la proposta està pensada "per a grups reduïts, de sis persones" de tal manera que el monitor que els guiarà podrà "estar molt pendent d'ells per tal d'ajudar-los amb tots aquests hàbits de fer esport i del gimnàs, no només en la utilització de la maquinària, sinó també en els hàbits saludables com l'alimentació". Funcionarà durant dues hores setmanals durant les quals els joves podran anar a l'estadi comunal "a gaudir del gimnàs jove". La proposta serà en un inici gratuïta i a partir del mes de gener seran 30 euros per trimestre.
Els assistents estaran "acompanyats en tot moment d'un monitor" que sabrà "quines necessitats té cada jove i, per tant, adaptarà molt l'entrenament". A més els orientarà i els facilitarà "tot el coneixement del món del gimnàs" segons la consellera que ha incidit en la necessitat que sàpiguen "què poden fer, què no poden fer i de quina manera" ho han de fer per no fer-se mal en la utilització de les màquines.
La consellera de Joventut ha explicat que “el projecte és molt més que un gimnàs: és un espai d’aprenentatge i convivència. El programa s’ha dissenyat per evolucionar amb ells, adaptant-se a les seves necessitats i fomentant la seva autonomia personal”.
El projecte compta amb la col·laboració del Futbol Club Andorra, en el marc del conveni signat amb el club, i pel qual assumirà el cost del monitor.