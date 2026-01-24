LLENGUA
Prop d’un miler de persones es presenten als exàmens oficials de català
La convocatòria registra 930 inscrits, gairebé 200 més que l’any passat, amb un fort augment als nivells A1 i A2
Prop d’un miler de persones s’han examinat aquest divendres i dissabte per obtenir el títol oficial de català que expedeix el Govern. En concret, 930 candidats s’han inscrit a la convocatòria de gener, celebrada a l’Escola Andorrana de segona ensenyança de Santa Coloma, una xifra que representa gairebé 200 persones més que en la convocatòria de gener del 2024 i que converteix aquesta edició en la més concorreguda dels darrers anys. Pel que fa a la distribució per nivells, l’A1 ha comptat amb 226 inscrits, l’A2 amb 160, el B1 amb 146, el B2 amb 272 i el C1 amb 125. Els nivells amb més concurrència han estat l’A1 i el B2, que concentren una part important del total de candidats.
El Departament de Política Lingüística valora positivament aquestes dades i expressa que reflecteixen l’interès de la ciutadania per consolidar el coneixement del català mitjançant l’obtenció d’un títol oficial. El director del departament, Joan Sans, ha explicat que “des de l’entrada en vigor de la Llei de la llengua pròpia i oficial hem observat un increment d’inscripcions, respecte a altres anys, pels requisits que recull per poder obtenir la renovació del permís de residència”. Sans ha destacat que els nivells que més han crescut en relació amb el 2024 són l’A1, amb un 88% més d’inscrits, i l’A2, amb un increment del 80%.
Durant aquests dos dies s’han examinat els candidats dels nivells A1, B1, B2 i C1. Pel que fa al nivell A2, les persones inscrites efectuaran la prova el pròxim 6 de febrer. La divisió de les proves respon a l’augment del nombre total de sol·licituds i té com a objectiu garantir una atenció òptima a tots els examinands.