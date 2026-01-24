METEOROLOGIA
Nevades a totes les cotes del Principat des de la matinada fins avui a la nit
Les primeres nevades del cap de setmana començaran aquesta matinada i s’allargaran fins aquesta nit. El servei Meteorològic alerta d’un canvi de temps que afectarà tot el país, amb precipitacions febles però generalitzades, en forma de neu a totes les cotes. Les acumulacions podran ser més destacades a la tarda, abans que les nevades es restringeixin cap al nord.
El vent guanyarà intensitat i podria reduir la visibilitat en alguns punts. Les temperatures es mantindran baixes, amb màximes que no superaran els 2 graus a la capital.
NACIONAL
Govern revisarà els protocols de circulació de vehicles els dies de neu
Redacció
Demà, tot i una petita treva, es preveuen noves nevades febles a partir de la tarda i de nou a la nit al nord del país, indica el servei Meteorològic.
Protecció Civil manté activat l’avís groc per allaus i recomana precaució en activitats a l’exterior i en els desplaçaments.