L'accés a Andorra per França romandrà tancat fins demà al matí

Les autoritats francesas van anunciar un tall puntual per neteja i retirada de vehicles, però finalment la carretera mantindrà el tall

Imatge del Pas de la Casa aquest matí.F. L.

Redacció

Les autoritats franceses han informat avui que la carretera d’accés a Andorra per la RN22 romandrà tancada fins demà al matí. Les primeres informacions indicaven un tall entre la rotonda del túnel d’Envalira i el túnel de Puymorens aproximadament durant 60 minuts per fer tasques de neteja de la calçada i retirar vehicles atrapats pel temporal i per la manca d’equipaments d’hivern. No obstant això, en una actualització posterior, s’ha comunicat la prolongació del tancament. Aquesta decisió s’ha pres per les condicions meteorològiques adverses i per garantir la seguretat de la circulació.

