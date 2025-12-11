SUCCESSOS
Carlos Mur no es presenta a declarar per segon dia consecutiu
Carlos Mur, exdirector de salut mental de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, no es va tornar a presentar ahir a la citació judicial que tenia a Madrid com a investigat per la gestió de les residències geriàtriques durant la primera onada de la pandèmia. Tampoc ho va fer l’exresponsable del Summa 112 Pablo Busca. Segons van informar mitjans espanyols, “es dona per fet que ambdós continuen en recerca i captura judicial, en espera que el jutge adopti noves mesures per garantir la seva compareixença”. El metge Javier Martínez Peromingo va tornar a comparèixer, tot i que només va respondre a les preguntes del jutge i del fiscal. Mur estava citat al jutjat d’instrucció número 23 de Madrid per declarar sobre els protocols sociosanitaris que haurien recomanat no derivar als hospitals els residents amb alta dependència.