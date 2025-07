L’agència Moody’s Ratings ha confirmat la qualificació creditícia a llarg termini d’Andorra en Baa1 amb perspectiva estable. L’informe destaca que el país manté una governança sòlida i un marc institucional robust, factors que compensen les limitacions estructurals derivades de la seva reduïda dimensió.

Moody’s ressalta l’elevat nivell de renda per càpita i un creixement econòmic sòlid com a elements que sustenten aquesta valoració. Així mateix, posa en relleu el bon comportament de les finances públiques, amb un superàvit fiscal del 2,2% del PIB previst per al 2024, així com una càrrega de deute públic moderada, aspectes que reforcen la confiança dels analistes en la gestió econòmica del país.

Pel que fa al futur, l’agència considera que la continuació de les reformes estructurals en àmbits com les pensions i la sanitat serà clau per garantir la sostenibilitat fiscal a llarg termini, especialment davant els reptes derivats de l’envelliment poblacional.

A més, Moody’s apunta que la implementació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea podria millorar la diversificació de l’economia andorrana i potenciar el creixement a mitjà i llarg termini, amb un eventual impacte positiu sobre el ràting del país.

La perspectiva estable indica que no s’esperen canvis immediats en la qualificació, sempre que es mantingui l’actual trajectòria.