JUSTÍCIA ATURADA
Els advocats suspenen la Batllia
Sònia Baixench demana un canvi legislatiu per evitar que continuïn els retards
El Col·legi d’Advocats va pronunciar-se ahir sobre el bloqueig de la secció civil de la Batllia. Segons Sònia Baixench, degana del col·legi, aquest és “un fet més sobre l’encallament de la Justícia”. Com ja va avançar el Diari, la secció 1 civil es troba totalment aturada, mentre que les altres viuen un col·lapse per falta de previsió. Baixench va assegurar que “no hi ha suficients batlles de reforç tot i l’augment de mitjans tècnics”, fet que agreuja un retard que ja és palpable, segons van confirmar diversos advocats, també a la secció penal.
Segons el col·legi, “la justícia lenta no és justícia” i aquest bloqueig “no ajuda en la percepció que tenen els ciutadans sobre la tasca que es desenvolupa a la Batllia”. Per intentar posar ordre, Baixench va proposar un canvi legislatiu per establir els processos interns i extern per cobrir les places vacants. Actualment, la cobertura de vacants dins de la Justícia es fa mitjançant concursos interns o externs, segons estableix la normativa vigent, i és el Consell Superior de la Justícia l’encarregat de convocar-los. El procediment dona prioritat, en primer lloc, a la promoció interna, a través de concursos adreçats al personal que ja forma part de l’Administració de Justícia o de la carrera judicial.
“Aquest bloqueig no ajuda a la percepció que tenen els ciutadans de la Justícia”
Quan el concurs intern no permet cobrir la plaça, s’obre un concurs extern, destinat a professionals del dret de fora del sistema judicial que compleixin els requisits fixats a la convocatòria. En tots els casos, els processos es regeixen pels principis de publicitat, mèrit, capacitat i transparència, amb l’objectiu de garantir una selecció adequada i oberta.
“No sabem qui optarà a les convocatòries internes i quines places quedaran lliures”
El problema, segons Baixench, arriba quan, durant els concursos de mobilitat interna, per exemple, un batlle vol optar a una plaça de fiscal o de magistrat. Quan es produeix aquest moviment, la plaça que ocupava aquest batlle queda lliure. Això genera incertesa perquè “no saps qui optarà a aquestes places” de mobilitat interna i tampoc hi ha una previsió de quines quedaran lliures arran dels moviments.
NACIONAL
Molné descarta el col·lapse de la Justícia
Pietat Martin Vivas
La secció civil és el tribunal que tracta assumptes del dia a dia de la ciutadania, com ara conflictes familiars, herències, contractes, deutes o casos de responsabilitat civil, entre d’altres. Segons Baixench, alguns dels casos s’han pogut repartir i redirigir, però d’altres segueixen aturats en espera de la sentència, com van confirmar alguns advocats.
Opinions oposades
Josep Maria Rossell, president del Consell Superior de la Justícia, ja va advertir d’un possible col·lapse del sistema judicial arran de les incompatibilitats i de deficiències organitzatives. La ministra Molné, però, ho va rebatre, negant que la situació fos extrema, tot i admetre l’existència de disfuncions normatives. Com va apuntar, “hi havia normes internes i de designació de la magistratura i de la Batllia que no eren correctes i dificultaven un funcionament òptim de la Justícia”, afirmant que aquestes normes “s’han de millorar” i confirmant que ja hi ha un projecte de llei sobre la taula que s’estudiarà a final de gener per replantejar l’organització de la Justícia.
UN NOMENAMENT I UNA BAIXA PER EMBARÀS, ELS MOTIUS PREVISIBLES DEL BLOQUEIG
Per la seva banda, la batlle suplent Cristina Martínez es troba de baixa per maternitat, fet que ha deixat sense relleu la secció i ha provocat l’acumulació de causes pendents de resolució. Una situació que s’allargarà fins a l’abril vinent i que “s’ha de respectar”, segons Baixench. Durant aquest període, el Consell Superior de la Justícia disposa de mecanismes per convocar la cobertura d’una plaça de batlle suplent i garantir, encara que sigui parcialment, el funcionament de la secció 1.