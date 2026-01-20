ENTREVISTA A DIARI TV
Molné descarta el col·lapse de la Justícia
La ministra afirma que calen i s’implementaran millores, però la situació no és crítica
El president del Consell Superior de la Justícia, Josep Maria Rossell, va alertar al programa Parlem-ne, de Diari TV, al novembre que la Justícia estava a punt de col·lapsar, un diagnòstic que Ester Molné no va compartir ahir des del mateix plató. Segons Molné, “hi havia normes internes i de designació de la magistratura i de la Batllia que no eren correctes i dificultaven un funcionament òptim de la Justícia”. Aquestes normes, va dir, “s’han de millorar”, però en cap cas la situació és tan extrema com la que va plantejar Rossell. Actualment, hi ha un projecte de llei sobre la taula que el Govern analitzarà a final de mes per millorar l’organització judicial.
Un dels principals problemes identificats per Rossell és que, a causa de l’andorranització de la Justícia, dels cinc membres del Tribunal de Corts, quatre són exfiscals, fet que genera incompatibilitats per jutjar determinades causes. Per resoldre-ho, cal formar les sales amb batlles que deixen temporalment la seva feina habitual per passar al Tribunal de Corts. Malgrat aquestes limitacions, Molné va considerar que l’andorranització de la Justícia és positiva, ja que aporta perspectiva als col·lectius implicats i garanteix la sobirania en la impartició de justícia. Tot i això, en situacions excepcionals, es pot comptar amb la col·laboració de magistrats de França i Espanya, tal com va indicar Molné.
Pel que fa a les incompatibilitats dels fiscals que passen a magistrats, Molné va reconèixer que és un problema existent, però que no afecta només els fiscals: “S’han de buscar mesures que atenuïn aquest problema sense frenar les perspectives de promoció dels fiscals, que tenen una funció social molt important.” Les reformes, va afegir, s’han de planificar amb calma i amb consens amb els col·lectius.
En el marc del Codi de Procediment Penal també es preveuen canvis, i Molné va avançar que una de les modificacions que ha impulsat personalment preveu que els delictes menors es puguin jutjar amb un tribunal unipersonal, la qual cosa ajudaria a reduir la càrrega del Tribunal de Corts i a agilitzar els processos.
La gestió pressupostària del Consell Superior de la Justícia era un altre punt de conflicte del qual va alertar Rossell, que demanava poder elaborar el pressupost de l’òrgan que dirigeix. Molné es va mostrar favorable a separar les despeses de personal administratiu i mitjans materials, gestionades pel ministeri, de les despeses estrictament vinculades a la judicatura, que hauria de gestionar el Consell Superior. Aquesta mesura permetria centrar els recursos en la funció judicial, preservant la independència del poder judicial i simplificant la gestió tècnica.
Finalment, sobre els terminis per implementar les reformes, la ministra va indicar que espera tenir les propostes analitzades a final de febrer o principi de març, per reunir-se amb els col·lectius i definir les mesures concretes abans del final de la legislatura, però que la feina, per la profunditat tècnica, no serà un procés fàcil.
