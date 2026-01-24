REPORTATGE
Dos escapades, dos virus
Un viatge d’esquí de l’IES O Carril a Andorra ha acabat, per segon any consecutiu, amb diversos alumnes afectats per un virus.
L’IES O Carril de Pontevedra podria començar a plantejar-se un canvi de destinació per a la seva setmana blanca. Per segon any consecutiu, una escapada d’esquí al Principat d’Andorra ha acabat amb una part del grup d’alumnes afectat per un virus gastrointestinal que ha aigualit –mai més ben dit– la il·lusió d’uns dies de neu. En aquesta ocasió han estat 15 els estudiants de primer de batxillerat que han patit vòmits, marejos, nàusees i diarrea, i alguns han hagut de ser atesos a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell. L’any passat, en un viatge similar, els afectats van ser 21. Dues escapades, dues epidèmies. L’estadística és contundent.
El viatge va començar dissabte 17 i tenia prevista la tornada per avui, després de set dies plens d’activitats. Per 675 euros per persona, el programa incloïa estada en un hotel de tres estrelles a Escaldes-Engordany amb pensió completa, cinc jornades a Grandvalira amb classes d’esquí i una visita relaxant a Caldea. Però a mitja setmana, la neu va deixar pas a la febre. Segons va informar el Faro de Vigo, el malestar va començar a estendre’s ràpidament entre els alumnes. Tot i la simptomatologia lleu, la situació va alterar el desenvolupament normal de l’estada: alguns estudiants no van poder esquiar i d’altres, tot i trobar-se malament, van pujar a pistes per no quedar-se sols a l’hotel.
El ministeri de Salut, en coordinació amb el centre escolar, atribueix el brot a un virus importat: algun alumne ja hi hauria arribat infectat i el contagi s’hauria produït en el context d’una convivència intensa. Per això, no es considera que calgui cap intervenció sanitària local. En qualsevol cas, les famílies han expressat la seva inquietud, especialment perquè la situació es repeteix. Segons va explicar una mare, tenen previst demanar explicacions al professorat i a la direcció del centre per entendre què ha fallat i si s’haurien pogut prevenir els contagis.
El cas posa en relleu la vulnerabilitat d’aquest tipus de viatges escolars, on la convivència intensa i el desgast físic poden afavorir la propagació de virus. A més, la repetició de l’episodi obre el debat sobre si l’organització d’aquestes sortides necessita més garanties sanitàries o simplement més previsió. Ara per ara, però, l’únic cert és que aquest grup ha viscut més una escapada vírica que una setmana blanca.