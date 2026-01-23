Successos
Indisposició d'escolars de Galícia que feien una estada per esquiar a Andorra
Una desena d'alumnes van patir vòmits i malestar
Un grup d'estudiants de l'Institut d'Educació Secundària de Carril, Pontevedra, han patit una indisposició durant una estada a Andorra, on han vingut a esquiar, segons publica el Faro de Vigo. El diari gallec indica que una desena d'escolars han estat malalts amb vòmits, nàusees i mareigs i han estat atesos pels serveis sanitaris andorrans. I remarca que aquesta situació ha generat preocupació entre els pares dels alumnes perquè el curs passat va succeir el mateix amb els joves que es van desplaçar a Andorra per esquiar.
El Faro de Vigo explica que els escolars de Carril estan allotjats en un hotel de tres estrelles d'Escaldes-Engordany i van viatjar des de Galícia el dissabte 17 de gener per fer una estada de vuit dies al Principat. L'estada al país va ser organitzada pel centre educatiu amb un preu de 675 euros que cobria la pensió completa i cinc dies d'accés a Grandvalira amb classes d'esquí, segons recull el rotatiu.
Notícia pendent d'ampliació