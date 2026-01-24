IMMIGRACIÓ
La contractació a l’origen inclourà un circuit de guiatge integral al migrant
L’objectiu és acompanyar el treballador per expedir els permisos i obtenir un habitatge
La gestió de com s’articularà la nova plataforma de contractació a l’origen és un dels principals reptes del Govern per al 2026. La nova eina, que segons l’executiu hauria de començar a funcionar durant el primer semestre de l’any i amb Colòmbia com a país amb el qual es realitzarà la prova pilot, encara provoca alguns dubtes a les associacions de residents, que tot i mostrar-s’hi a favor, reclamen seguretat i garanties per als treballadors que aterrin al Principat, i que no es repeteixin casos de compatriotes abandonats amb falses promeses.
El que es va posar sobre la taula durant la darrera reunió és que l’arribada d’aquests treballadors es produeixi mitjançant la intervenció d’una empresa o una gestoria que els ajudarà a tramitar els permisos necessaris i a aconseguir un habitatge digne, negociant amb les empreses del Principat que han contractat els seus serveis. La finalitat és fer un acompanyament integral d’aquests treballadors amb l’objectiu que no cometin els erros burocràtics que, de vegades, provoquen que es revoquin o s’endarrereixin les sol·licituds.
Yuri Barbosa, presidenta de ColombiAND, va confirmar que durant la darrera reunió es va assegurar que les empreses que participarien en la plataforma serien només les autoritzades pel Govern, fet que “aporta més transparència i control”. Segons Barbosa, tot apunta que es farà “un circuit integral d’acompanyament entre el Govern, els empresaris i la persona migrant”. En la mateixa línia es va expressar Lorenzo Castillo, president de Peruans a Andorra. Castillo va demanar mesures per donar seguretat als treballadors, especificant que “caldrà diferenciar qui se’n farà càrrec si, amb l’arribada, sorgeixen inconvenients”, i exigint que no es repeteixin casos de persones abandonades.
Marcelo Ponce, president d’Argentinos en Andorra, va valorar la plataforma com “un projecte interessant”, però tambe va proposar atendre la realitat: “Seria boníssim que aquests treballadors arribessin sols i sense demanar res, però l’idealisme no funciona. El professional no vol venir sol i sense saber on viurà.”