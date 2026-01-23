La Unió Hotelera celebra que no es toqui Andorra Turisme
El Consell General va rebutjar ahir de manera definitiva les cinc esmenes presentades per Concòrdia. La més rellevant, que proposava reduir en deu milions d’euros el pressupost d’Andorra Turisme per redirigir aquests recursos a polítiques d’habitatge i d’innovació, va ser tombada amb els vots contraris de la majoria i d’Andorra Endavant.
El president de la Unió Hotelera, Jordi París, va celebrar la decisió en declaracions al Diari, assenyalant que aporta “tranquil·litat” al sector poder mantenir tots els projectes previstos per a aquest any amb les partides pressupostàries corresponents. París va admetre que li hauria agradat conèixer “en què es basava Concòrdia per plantejar una xifra tan elevada”, però va defensar que la bona feina desenvolupada pel sector justifica plenament la inversió prevista.
La majoria tomba totes les esmenes de Concòrdia
Àlex Ripoll
Concòrdia demanava retallar deu milions
Al Consell, Núria Segués va defensar que la dotació destinada a Andorra Turisme és “excessiva” en el context actual i no respon a les prioritats del país. Així mateix, va criticar la duplicació d’estructures i va apuntar que part dels fons es podrien reorientar cap a projectes d’innovació o a la creació d’infraestructures per fomentar l’activitat empresarial. Un plantejament que va compartir el PS.
Contraris a retallar a Andorra Turisme
Redacció
El ministre Ramon Lladós va replicar que una retallada pressupostària en aquest apartat posaria en risc esdeveniments, empreses i llocs de treball, i va remarcar que l’activitat turística genera recursos essencials per al conjunt de polítiques públiques. En aquest sentit, va alertar que una reducció de la despesa en turisme a curt termini acabaria repercutint negativament en les finances del país i en els projectes de futur.