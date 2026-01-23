TRANSPORT

Satisfacció per les dades de passatgers de l’aeroport Andorra-la Seu

Vol aterrant a l’aeroport.

Vol aterrant a l’aeroport.Fernando Galindo

Redacció

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Mobilitat i Transport, David Forné, es va mostrar satisfet amb el funcionament actual i les dades de passatgers registrades a l’aeroport Andorra-la Seu, tot destacant que la infraestructura, “que anys enrere estava pràcticament en desús”, ha arribat ja a prop dels 20.000 viatgers anuals.

Segons Forné, l’estratègia de Govern ha permès activar rutes com les de Madrid i Palma per demostrar que existeix una demanda real de viatgers. “Molts aeroports d’Espanya, amb infraestructures més grans, tenen menys passatgers”, va remarcar.

