INFRAESTRUCTURES
L’aeroport de la Seu supera els 19.000 viatgers el 2025
El nombre de passatgers ha crescut un 18% i el d’operacions, un 15%
La consolidació de les línies aèries regulars impulsades pel Govern han dut l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell a assolir durant el 2025 el rècord anual de passatgers. Les dades les va fer públiques ahir el departament de Territori de la Generalitat, que va xifrar en 19.160 viatgers els que han usat la infraestructura. La dada suposa un increment del 18% en comparació amb el 2024, quan es van comptabilitzar 16.188 usuaris.
Les connexions regulars amb Palma de Mallorca i Madrid, operades dos dies a la setmana, han consolidat l’activitat comercial de l’aeroport. El total d’operacions registrades han estat 6.187 al llarg de l’any, un 15% més que el 2024, quan se’n van comptar 5.396.
L’aeroport també es nodreix d’operativa privada i el govern català va apuntar que aquest 2026 està prevista una ampliació de les instal·lacions (s’han d’iniciar les obres durant l’any) per donar resposta a l’alta demanda d’espais d’hangar. El projecte contempla la construcció de nou hangars sobre una superfície de 7.200 metres quadrats. L’equipament disposa actualment de dinou adjudicats, i els espais existents ja es troben ocupats o en fase de construcció.
En el balanç del 2025, Territori també remarca que s’ha arribat a un acord amb els operadors de parapent d’Organyà per compatibilitzar aquesta activitat amb l’operativa aeroportuària. Tanmateix, els Grups de Rescat d’Actuacions Especials (GRAE) han iniciat els treballs per a la construcció de les seves noves instal·lacions a l’aeroport, amb la previsió que hi tinguin la seva base 45 persones. En l’horitzó continuen altres projectes per impulsar la infraestructura, com ara un punt de control fronterer que permeti l’arribada de vols de fora l’espai Schengen.