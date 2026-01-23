UNA BANDA FORMADA PER CINC MEMBRES
Els tres sicaris no van trobar el deutor i van amenaçar la dona
L’esposa va ser atacada al garatge de l’edifici amb una arma blanca
La intrusió d’uns sicaris en un domicili de la Cortinada està fent un gir a mesura que es coneixen alguns detalls del succés, del qual la policia no ha donat informació oficial. Fonts coneixedores del cas van explicar ahir que en realitat la persona a qui buscaven els extorsionadors no es trobava a l’habitatge. Els fets van començar al garagte de l’edifici, on un membre de la banda va atacar la dona del presumpte deutor i la va amenaçar amb una arma blanca, a qui va obligar a anar a l’apartament amb l’esperança de trobar l’home, però la seva sorpresa va ser que l’immoble estava buit.
Un cop van entrar dins del domicili s’hi van afegir dos sicaris més, que van començar a buscar per tots els racons de la casa i ho van regirar tot, sense que hagi transcendit què és el que estaven buscant. El punt més destacat de tota aquesta història és que el pla dels delinqüents no va sortir com s’esperava, ja que la intenció era intimidar directament l’extorsionat, que no van poder localitzar, ja que no es trobava al domicili. Es tracta una persona resident, veïna de la Cortinada, mentre que els assaltants se sospira que provenen d’algun país de l’est.
En la seva denúncia, la dona va precisar que en un primer moment va ser atacada per un home amb una arma blanca. Encara que només van ser tres els sicaris que van actuar dins del pis, dos més estaven a l’exterior i tots van fugir abans que arribessin les dotacions policials i molt probablement ja no es troben al país. Encara que falten molts detalls per aclarir, se suposa que el deute està relacionat amb algun assumpte de drogues. S’està estudiant una segona denúncia que podria tenir alguna connexió que segons ha pogut saber el Diari no és especialment important. Pels fets de la Cortinada només s’ha tramitat una denúncia i la investigació depèn de la Fiscalia.
Els fets van tenir lloc a dos quarts de deu del matí. La policia va ser alertada i es va activar un ampli desplegament amb tres patrulles, un furgó i efectius del grup d’intervenció (GIPA). Davant el risc que podia suposar la situació, els agents que van participar en l’actuació es van protegir amb armilles antibales. La zona va quedar parcialment controlada durant la intervenció. Tot i la gravetat de l’incident, no consten ferits ni agressions físiques, però la investigació es manté oberta i no es descarta cap línia d’actuació.