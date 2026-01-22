SUCCESSOS
La policia busca cinc sicaris per amenaçar de mort un resident de la Cortinada
Tres van irrompre armats al domicili de la víctima per exigir-li el pagament d’un deute
Un equip de la policia està intentant localitzar els homes que ahir al matí van irrompre en un domicili de la Cortinada i van amenaçar diverses persones. No van transcendir gaires dades ahir perquè la investigació s’està portant amb molta discreció, però el Diari ha pogut saber que tres van ser els presumptes sicaris que van amenaçar de mort un home resident per reclamar-li el pagament d’un deute. La víctima estava acompanyada d’altres persones en el moment de l’extorsió i a la nit va tornar al domicili, segons van apuntar fonts policials. Encara que només van actuar a l’interior de la vivenda tres homes, dos membres de la banda més se sospita que estaven a l’exterior vigilant.
Els pressumptes extorsionadors duien ganivets per atemorir l'home
L’operació policial es va activar ahir al matí per aquest greu incident a l’interior d’un immoble situat a la carretera general. Els sicaris no duien armes de foc, però sí que van exhibir ganivets per reclamar presumptament el pagament d’aquest deute, que no és clar d’on s’ha originat.
Els fets van tenir lloc pels volts de les deu del matí –la policia va rebre la trucada d’alarma cap a dos quarts de deu– i van motivar un ampli desplegament amb tres patrulles, un furgó i efectius del grup d’intervenció (GIPA). Davant el risc que podia suposar la situació, els agents que van participar en l’actuació es van protegir amb armilles antibales. La zona va quedar parcialment controlada durant la intervenció, que continua oberta per intentar detenir els extorsionadors.
Dos membres del grup no van participar de forma directa en l'assalt
Les investigacions es basen de moment en dues denúncies presentades per amenaces de mort. A l’habitatge hi havia diverses persones, una de les quals va ser el blanc directe de les intimidacions: se li exigia de manera violenta el retorn d’un deute. El grup d’homes, que hauria actuat de forma organitzada, va accedir a la vivenda amb actitud intimidatòria i va exhibir armes blanques davant dels presents.
La policia treballa per identificar i localitzar els cinc individus implicats, que van fugir del lloc abans de l’arribada dels efectius policials, i se sospita que provenen d’algun país de l’est. Tot i la gravetat de l’incident, no consten ferits ni agressions físiques, però la investigació es manté oberta i no es descarta cap línia d’actuació. Des de la policia es va qualificar de proporcional el desplegament perquè davant de persones que entren al país amb ànims com a mínim d’amenaçar s’han d’adoptar totes les mesures de precaució possibles.