Cues a Encamp per les obres a l'avinguda Joan Martí
El tancament al trànsit del carril de baixada per dins de la vila genera retencions
Els conductors estan patint cues a Encamp a la General 2 de manera continuada per les restriccions de trànsit a causa de les obres de reforma a l'avinguda Joan Martí. La circulació és lenta per la variant d'Encamp en els dos sentits de la marxa per l'acumulació de vehicles que no poden transitar per l'interior del poble.
Els treballs de millora a l'eix viari central d'Encamp han comportat el tancament del carril en sentit baixada, en el tram comprès entre la rotonda de Prat de Genil i el carrer de la Molina. Aquest tram de l'avinguda Joan Martí serà de sentit únic de pujada durant els 12 mesos que està previst que durin les obres d'embelliment. El tall en sentit baixada és el que està generant retencions importants pels vehicles que ara es veun obligats a desviar-se cap a la variant.
Paula Zeppa