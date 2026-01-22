ENCAMP
Un grup de veïns es mobilitza per exigir canvis a les obres de l’eix viari Joan Martí
Demana que el projecte inclogui la continuació de les galeries de servei
Les obres de l’avinguda Joan Martí d’Encamp no estan exemptes de polèmica. Un grup de propietaris s’han mobilitzat per tornar a reclamar al comú que el projecte inclogui la continuació de les galeries de servei que va quedar incompleta i actualment només cobreix la meitat de l’eix viari. Fa set anys es va construir només el tram que va des d’Arínsols fins a Genil, i demanen que es perllongui fins a Prada de Moles. Una reclamació que ve de lluny i que els veïns han tornat a activar amb motiu de l’inici dels treballs de remodelació de la zona per la falta d’atenció del comú. L’any 2024 van presentar una reclamació formal al comú quan es va treure a concurs públic la reforma de l’avinguda que no preveia l’ampliació de la galeria. La carta que van enviar a la corporació 31 veïns i propietaris justificava la petició perquè “la seva construcció permetria el pas d’instal·lacions, facilitant l’accés als serveis, i millorar el manteniment d’aquests sense haver d’obrir la calçada”.
La cònsol, Laura Mas, va respondre per carta que “s’estaven realitzant els estudis corresponents per determinar la viabilitat de la construcció de la galeria de serveis que vindrà determinada per les conclusions d’aquests estudis, les quals se us comunicaran en el moment oportú”. Abans de fer pública l’obra, uns propietaris van parlar amb la cònsol, que els va comunicar que l’ampliació no es podria dur a terme perquè no es disposava de diners, segons expliquen els veïns. Davant de la falta de novetats, van demanar reunir-se amb el conseller d’Obres Públiques i Organismes, Benjamí Rascagnères, que els va rebre al comú, però no els va donar cap informació, tot i que asseguren que FEDA els va dir que es faria càrrec de la part corresponent al sistema elèctric.
L’avinguda Joan Martí tindrà un únic sentit de circulació
Víctor González
Àngel Torres, portaveu dels veïns, assegura que es van assabentar de l’execució dels treballs el 9 de gener del 2026 a través dels mitjans de comunicació. No va ser fins al 12 que el comú va convocar una reunió informativa per explicar el projecte, les diferents fases previstes i com quedaria l’avinguda un cop finalitzada l’obra. Tot i això, la fase 1 de les obres es va iniciar el 19 de gener, sense que s’hagués obert un espai de debat previ amb els residents directament afectats. Torres es va mostrar molt crític amb el comú en afirmar que “això és abús d’autoritat” i va afegir que “ningú ha parlat amb els veïns per demanar-los l’opinió”.