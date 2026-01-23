Successos
Un conductor ebri fuig després de patir un accident al túnel d’Envalira
El detingut va col·lidir contra una barana i el cotxe es va incendiar quan van arribar els agents
Un turista de 25 anys ha estat detingut aquesta matinada al Pas de la Casa per conduir sota els efectes de l’alcohol, segons ha fet públic la policia. El jove va donar una taxa d’1,52 grams per litre de sang després de col·lidir contra una barana de seguretat a la rotonda del túnel d’Envalira i haver abandonat el lloc del sinistre. Quan va arribar la primera patrulla, el motor del vehicle, amb matrícula espanyola, es va començar a incendiar i els agents van sufocar el foc, segons recull el comunicat del cos de seguretat d'Andorra. Una segona patrulla va localitzar el conductor i els altres tres ocupants del cotxe.
El cos de seguretat indica que aquesta matinada ha arrestat dos conductors més per alcoholèmia. Un arrestat de 26 anys va donar una taxa d’1,19 a la General 2, a l’altura de Ransol, quan circulava de "manera erràtica trepitjant la línia contínua i envaint part del carril contrari". L’altre, de 29 anys, va ser detingut a Andorra la Vella amb una taxa de 0,99.
NACIONAL
Redacció