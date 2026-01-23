Successos
Un jove ruixa amb gas pebre un grup de turistes al Pas de la Casa
El noi va amenaçar de mort els visitants perquè pensava que tenien el seu mòbil
Un turista de 19 anys ha estat detingut al Pas de la Casa per haver ruixat amb gas pebre i haver amenaçat de mort un grup de turistes que estaven allotjats en un edifici de la localitat encampadana i amb els quals no tenia cap relació, segons informa la policia d'Andorra.
El cos de seguretat indica que l'incident estaria motivat perquè el noi havia perdut el telèfon mòbil i la ubicació del dispositiu el situava en l’immoble en què es van produir els fets. El jove s’hi va desplaçar amb dos amics per tal de recuperar-lo, va començar a picar fortament a la porta del pis on es trobava l’altre grup de turistes i, quan van obrir, es va produir l’agressió, exposa el comunicat.
La policia assenyala que el pot de gas pebre que va utilitzar és de tinença i ús prohibit i que el mòbil que buscava no es trobava en l’apartament. L'arrestat va ser acusat de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la llibertat.