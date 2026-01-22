Meteo
Neu a tot el país el cap de setmana
Les nevades començaran el matí de dissabte i s'allargaran fins la nit de diumenge
Aquest cap de setmana tornaran les nevades a tot el país i un fort descens de les temperatures, aquest cop, la culpable serà la borrasca Ingrid. Es preveu que el fenomen meteorològic, porti associat aire fred i neu a totes les cotes del país, a partir dels 900 metres, des del matí de dissabte. Les condicions, no obstant això, es restringiran a la meitat nord del país, per minvar del tot al vespre del 24 de gener.
Diumenge, segons apunten les previsions del servei meteorològic, s'espera que la pertorbació es desplaci cap al nord d'Itàlia, passant per França i aportant un flux de nord-oest que podria tornar a fer augmentar la presència de núvols a partir de mig matí i deixar noves nevades intermitents a partir del migdia i persistents durant la nit.
El cap de setmana, els termòmetres marcaran temperatures força baixes. Dissabte, s'esperen mínimes de -3 graus i màximes de 2 graus a Andorra la Vella. Al Pas de la Casa es registraran mínimes d'onze graus negatius i màximes de menys set graus. Per la seva banda, diumenge, el panorama serà semblant amb mínimes a la capital de -6 graus i màximes de 4. I al Pas de la Casa, les mínimes i les màximes seran negatives, -11 i -6 graus.
Les nevades contundents que van tenir lloc a finals de la darrera setmana i principis d'aquesta i el fet que molts vehicles no portessin l'equipament necessari per circular per les carreteres d'Andorra en circumstàncies de neu, van provocar un col·lapse generalitzat a molts indrets del país.
Un cop més sense cadenes
